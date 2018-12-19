Ученые заявили, что ожирение неблагоприятно влияет на функционирование мозга

В результате также удалось узнать, что чем больше у человек индекс массы тела, тем меньше у него серого вещества. Это приводит к плохой памяти и многим другим плачевным последствиям, говорится в издании Neurology.





Чтобы прийти к таким выводам, ученые обследовали более 9,6 тысяч человек. Это были люди разного пола и возраста, а также разной комплекции. Специалистов интересовали индекс массы тела, масса жира, а также соотношение талии и бедер. В ходе эксперимента выяснилось, что каждый пятый человек страдал от избыточного веса – обычно это было вызвано сидячим образом жизни.