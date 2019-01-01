Суд во Франции приговорил петербургского художника Павленского к трем годам тюрьмы

Помимо прочего, по делу признали виновной супругу Павленского. Ей суд назначил два года тюрьмы, из которых она отсидела три месяца. Пара будет вынуждена носить электронные браслеты, зато им не нужно сидеть в тюрьме. Французский суд обязал оштрафовал россиян на сумму 21 678 евро.Прямо во время слушания Павленский заявил, что не будет платить. Судя по всему, художник не признал своей вины. Он настаивает на том, чтобы банк убрали с площади Бастилии, так как он – «глумление над политической историей Франции», говорится в ТАСС.