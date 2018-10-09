На вручении «Оскара» не будет одного ведущего

Напоминаем, что церемония состоится 24 февраля 2019 года. Организаторы уверили, что на этот раз она не будет такой длинной, как обычно.





Харт поспешил отказаться от ведения мероприятия, а желающих занять его место не нашлось. Актеру предлагали все-таки довести дело до конца, но он заявил, что не хочет скандала.В Академии, к слову, не сильно огорчились в связи с отказом Харта. Сейчас, вместо одного ведущего, хотят ввести несколько – каждая знаменитость должна будет наградить того или иного победителя номинации. В зале в ожидании награды будет сидеть, например, Леди Гага, которая снялась в «Звезда родилась».