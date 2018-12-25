Синоптики обещают снежную бурю в Санкт-Петербурге 11 января

В МЧС водителей просят соблюдать ПДД, так как на дорогах гололед. Скорее всего, выпадет мокрый снег, который спровоцирует отключение электричества.









В северной столице который день бушует непогода. Надвигающаяся снежная буря способна создать множество проблем – скорость ветра временами будет достигать 18 метров в секунду. Непогода создаст все условия для увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, а также травмирования горожан. Лучше всего, конечно, постараться остаться дома и провести день в укрытии.