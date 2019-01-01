Петербург вошёл в мировой рейтинг городов для здового отдыха

При составлении списка учитывалось прежде всего количество зеленых насаждений в черте города. Также отмечалось наличие спортзалов, магазинов здоровой еды и ресторанов для вегетарианцев.





Санкт-Петербург стал 72 городом по критериям здорового отдыха в мире и опередил Венецию, Мельбурн и Сидней.

А самым лучшим для здорового отдыха местом на свете был признан Париж.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Петербург возглавил рейтинг регионов России по популярности молодежного туризма . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).









Северная столица попала в мировой рейтинг городов, наиболее подходящих для здорового отдыха. Соответствующая информация размещена на сайте туристического агентства TravelSupermarket.