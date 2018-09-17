В российских магазинах теперь можно приобрести “девяток” яиц





После этого под новостью с названием “Девяток яиц, пожалуйста” появилось больше тысячи сообщений пользователей. Многие иронизируют, а некоторые люди высказывают недовольство. Они просят производителей указывать стоимость одной единицы товара, чтобы было проще рассчитывать выгоду от покупки.





Впрочем, пока непонятно станет ли продажа яиц “девятками” тенденцией. Известно лишь, что новшество появилось из-за подорожания яиц в декабре прошлого года.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что цены на яйца по России выросли на 2,6%. Возможная причина — приближение Нового года . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Упаковки с девятью, а не десятью, как обычно, яйцами завезли в некоторые магазины нашей страны. Соответствующие фото разместили в социальной сети Twitter.