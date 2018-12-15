Пользователи соцсетей обсуждают лже-Пугачеву в сериале Netflix (видео)

«Если там не будет сцены, где она пытается выбраться из временной петли под "Старинные часы", закрывайте сериал», - пишет пользователь Twitter.





Известно, что актрису зовут Наталья Лионн. Сериал с ее участием выйдет первого февраля. Кажется, больше всего его будут ждать именно россияне. Сюжет у сериала следующий: героиня, которая попала во временную петлю, в конце каждого дня умирает. Она вынуждена проживать один день снова и снова.









Весь день в Интернете только и обсуждают, насколько сильно главная героиня сериала похожа на Аллу Пугачеву в молодости.