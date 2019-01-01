Стало известно, кто будет делать уборку в метро Петербурга следующие четыре года





Стоимость контракта составила три млрд рублей. Больше всего “Люкссервису” заплатят за отсутствие грязи на красной ветке метро – 733,7 млн рублей, дешевле всего обойдётся чистота на синей ветке – 503 млн рублей.





Договор заключён на четыре года года – до 2022. Известно, что компания “Люкссервис” сотрудничала с ГУП “Метрополитен” и ранее. Так организация занималась уборкой петерьбургской подземки с 2014 года. Тогда контракт стоил 2,7 млрд рублей.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что метрополитен хочет проверить свою службу безопасности . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).





Компания “Люкссервис” снова выиграла конкурс на уборку станций петербургского метро. Об этом 10 января сообщается на сайте госзакупок.