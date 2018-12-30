Дело журналиста Рудникова рассмотрят в петербургском суде

Злоумышленников задержали после состоявшейся передачи денег. К слову, за деньгами пришла помощница Дацышина, которая должна была доставить их вымогателям. Теперь обоим грозит срок за преступление, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.





Следствие считает, что журналист, а также экс-заместитель полпреда президента России в СЗФО Александр Дацышин незаконно требовали у начальника СУ СК РФ по Калининградской области сумму в размере 50 тысяч долларов. Эти деньги мужчина должен был заплатить для того, чтобы Рудников не распространил в прессе информацию порочащего характера.