Роналду сдаст ДНК, чтобы доказать свою невиновность в деле об изнасиловании

Жертва изнасилования уверяет, что все случилось еще в 2009 году. Рассказать об инциденте она смогла только спустя 9 лет - в сентябре 2018 года. На платье, в котором она была в момент преступления, остался генетический материал. Сейчас полиция выдала ордер на забор ДНК у всемирно известного футболиста, чтобы выяснить, действительно ли Роналду в чем-то виноват.





Известно также, что в 2010 году футболист выплатил девушке 375 тысяч долларов. До суда дело тогда так и не дошло, сообщает The Wall Street Journal.







