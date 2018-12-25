Шнуров и Милонов вступили в словесную перепалку из-за мата в песнях

Депутат уже ознакомился с опусом лидера «Ленинграда» и пообещал, что обязательно придумает, как ему ответить на стихотворение. Милонов, правда, сразу отказался от батла.





Все началось с того, что Милонов раскритиковал Шнурова за мат в его песнях. Политик назвал творчество музыканта «жутким трешем». Это не понравилось Шнурову, который решил ответить Милонову стихами. В своем произведении артист обвинил политика в том, что он занят совсем не теми вещами. Вместо того, чтобы думать о народе и его бедах, Милонов, по мнению Шнурова, занят посторонними и малозначительными вопросами.