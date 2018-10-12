Александринский театр в Петербурге покажет постановку о Сталине





Художественным руководителем постановки стал Валерий Фокин. Роль Иосифа Сталина сыграют два артиста. Молодого Иосифа Джугашвили сыграет Владимир Кошевой, а Петр Семак возьмётся за исполнение роли Сталина в более зрелом возрасте.





На днях Gazeta.SPb сообщала, что Александринский театр покажет многообразие современного танца . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Александринский театр Санкт-Петербурга 22, 23 и 24 февраля покажет премьеру “Рождение Сталина”. Она основана на архивных документах, а также связана в фрагментами литературных произведений, таких как “Бесы” Фёдора Достоевского или “Батум” Михаила Булгакова. Об этом сообщается на портале “Театрал”.