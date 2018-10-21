Кузнецова против того, чтобы приемным семьям не давали под опеку более одного ребенка в год

Помимо прочего, в Минпросвещения предложили ввести на постоянной основе социально-психологическое обследование граждан, а также сопровождение семей. Эту инициативу Кузнецова также раскритиковала. Она считает, что необходимо думать над тем, как уменьшить количество детей в сиротских домах, а не наоборот.









Анна Кузнецова считает, что государство должно поощрять людей, которые хотят забрать несколько детей из детских домов. Новый законопроект же, напротив, создает лишние препятствия, которых и так предостаточно.