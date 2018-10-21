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Кузнецова против того, чтобы приемным семьям не давали под опеку более одного ребенка в год
23:43, 10 января
Тэги: дети-сироты, минпросвещения
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