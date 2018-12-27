В Петербурге находчивые коммунальщики придумали новый способ уничтожения сосулек





Соответсвующее видео разместили в социальной сети “ВКонтакте”. Позже о нём рассказал и “Пятый канал”.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Северную столицу готовят к «сражению» с опасными сосульками. Власти города на Неве провели мониторинг и выявили опасные кровли задний, на которых могут образовываться сосульки. Большинство опасных точек нашли в Центральной части Петербурга . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Неординарный способ борьбы с сосульками придумали петербургские коммунальщики. Они привязали к тросу чугунный утюг и стали сбивать наледии с крыш домов таким образом.