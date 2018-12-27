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В Петербурге находчивые коммунальщики придумали новый способ уничтожения сосулек

23:34
Тэги: лед, крыши, коммунальные службы
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Тэги: лед, крыши, коммунальные службы



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