Би-би-си уверяет, что не нарушает российское законодательства

Напоминаем, что Роскомнадзор проведет проверку в отношении британской корпорации на соблюдение антиэкстремистского законодательства.









Корпорация посчитала несправедливыми обвинениями российской стороны в нарушении закона. Так, РКН считает, что Би-би-си занимается пропагандой идеологии международных террористических организаций. В свою очередь, корпорация отметила, что всегда рада выслушать все претензии и предоставить информацию «о том, как освещают те или иные события», говорит источник ТАСС.