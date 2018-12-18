Лукашенко угрожает разорвать дружбу между Россией и Белоруссией

«Мы же их заставить не можем», - подытожил он.





Лукашенко считает, что из-за налогового маневра России, его страна потеряла около 400 миллионов долларов. Правительство страны занимается поиском источников дохода, но при этом надеется на благоразумность соседа.





Если Москва не пойдет на уступки, то рискует потерять в лице Минска союзника на мировой политической арене. При этом Лукашенко заявляет, что ничуть не боится такого исхода – президент Белоруссии считает, что сохранение дружбы важно в первую очередь для России.