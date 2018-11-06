В Петербург на годовщину снятия блокады Ленинграда приедут блокадники из 22 стран





Для приглашенных подготовлена обширная программа. Они возложат венки и цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. Кроме того, побывают на параде войск на Дворцовой площади. Также участники блокады приглашены на праздничный концерт в Большом концертном зале "Октябрьский".





И, конечно, героям блокады покажут Петербург таким, какой он есть сейчас – запланировано множество обзорных экскурсий.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Санкт-Петербурге установили закладной камень в честь жертв блокады . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





С 25 по 29 января Санкт-Петербург посетят около 90 участников блокады Ленинграда, которые сейчас проживают в разных странах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на городской комитет по внешним связям.