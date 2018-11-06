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В Петербург на годовщину снятия блокады Ленинграда приедут блокадники из 22 стран
23:16
Тэги: блокада, годовщина, блокадники
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