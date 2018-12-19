Дуров ликвидировал компанию Telegram Messenger LLP

Компания Telegram Messenger LLP была основана в 2014 году. Эксперты уверяют, что ее ликвидация не повлияет на простого человека. Скорее всего, Дуров просто решил изменить структуру бизнеса, говорится в РБК.

Напоминаем, что мессенджер был запрещен на территории России еще в апреле 2018 года, но до сих пор работает у всех пользователей.





Заявление Дурова опубликовали на сайте реестра юридических лиц Великобритании только четвертного января 2019 года. Зачем он это сделал – остается загадкой, сам разработчик никак не комментировал принятое решение.