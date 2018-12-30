Петербуржцы жалуются на пробки из-за аварии у метро «Парнас»





Инцидент случился сегодня вечером, 10 января, недалеко от торгово-развлекательного комплекса «Парнас-Сити». Там столкнулись сразу три машины, которые перегородили дорогу другим автомобилям.Автолюбители пишут, что проехать, конечно, можно, но с трудом. Виновников пробки приходится осторожно объезжать. Что стало причиной ДТП – не уточняется. Также непонятно, есть ли пострадавшие. Судя по фотографиям, которыми поделились очевидцы, карет скорой помощи не видно. Видимо, все остались целы. Пока что никакой официальной информации не поступало.