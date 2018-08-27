Петербуржцы спасли граффити с советским Новым годом в центре города





Возродили граффити сами неравнодушные петербуржцы. Подручными средствами, в том числе и монетами, они отчистили изображение от серой краски.





Напомним, что творение уличного художника Паши Каса появилось на Невском ещё в конце декабря. Заметили его чуть позже, 5 января. В то же время об этом узнали и коммунальщики. По непонятным причинам уже через несколько часов они замуровали граффити слоем краски.

Позже Денис Четырбок в связи с этой ситуацией высказался, что намерен серьёзно бороться за уличное искусство в Северной столице – соответствующий закон могут принять уже весной . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

















Сегодня, 10 января, на Невском проспекте вновь стало заметно граффити, на котором девочка в школьной форме советских времен наряжает ёлку, передаёт “Фонтанка”.