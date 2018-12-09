СКА победил «Локомотив» со счетом 4:0

Любопытно, что «Локомотиву» так и не удалось ни разу застать врасплох вратаря петербургской команды. Зато петербуржцы проявили себя отлично – на льду отличились сразу несколько наших хоккеистов, которые и принесли победу СКА.На лед против «Локомотива» вышли Гусев, Дергачев и другие звезды петербургского хоккея. В следующий раз их ожидает встреча с «Витязем», которая состоится 13 января. Поддержать ребят может любой желающий, так как все пройдет в Санкт-Петербурге.