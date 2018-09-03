Эксперты рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в 2018 году

Напоминаем, что в 2019 году вряд ли стоит ожидать падения цен, так как выросли цены на топливо. Есть мнение, что цены могут подняться на восемь процентов.









В 2018 году россияне платили за яйца примерно на 26% больше, чем в 2017. Выросли цены не только на сахар и яйца, но также на мясо птицы, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи, рыбы, сливочное масло. Меньше всего цена изменилась на молоко и молочную продукцию. Все это говорит о продовольственной инфляции, которая составила 4,7%, что в несколько раз больше, чем в 2017 году, говорится в отчете Росстата.