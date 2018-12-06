В столице к 75-летнему юбилею снятия блокады Ленинграда бесплатно покажут фильмы

В течение двух дней – 28 и 29 января – в Москве станет доступным бесплатный просмотр фильмов о войне. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие под названием “Синематека.Память” организует сеть кинотеатров “Москино”, подведомственная департаменту культуры Москвы.





Проект посвящён 75-летию снятия блокады Ленинграда. В программу вошли не самые очевидные фильмы о войне, отмечает “Москино”.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что спикер петербургского парламента критично высказался о комедии про блокаду Ленинграда. Она, по его мнению, ведет в безнравственность . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



