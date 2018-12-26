В Сосновоборском районе в ДТП со самосвалом погибла пенсионерка





Известно, что все случилось на трассе Санкт-Петербург – Ручьи, говорится в сообщении УГИЮДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, когда на нее наехал большегруз «Скания».В результате аварии женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Она погибла, так и не дождавшись помощи врачей. Пешеходу было 74 года. За рулем сидел невнимательный мужчины 34 лет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дела.