Наказание за торговлю поддельными лекарствами в интернете ужесточится





Предлагается увеличить срок лишения свободы до 12 лет – сейчас он составляет от пяти до восьми. Кроме того планируется увеличить штрафы и сделать их размером от 2 до 5 млн рублей. На сегодня же он варьируется от 1 до 3 млн рублей.





Кроме того планируется сделать выше штрафы в области административной ответственности.





Напомним, что с инициативой ужесточения наказания за торговлю фальшивыми лекарствами в интернете в октябре 2018 года выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что психиатры просят вернуть жизненно важное лекарство в Россию . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Госдумой в первом чтении принят законопроект о новых мерах ответственности за продажу поддельных лекарств в Сети. Об этом пишет РБК со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.