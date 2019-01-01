Жителей Ленинградской области пообещали поощрять за стремление к ЗОЖ





Под постом, который был опубликован четвертого января, надо оставить комментарий. В нем ленинградец должен написать, что именно он собирается сделать для того, чтобы вести здоровый образ жизни. Кто-то написал, что обещает каждый день кататься на коньках, другие хотят начать бегать, а третьи – уверяют, что наконец будут высыпаться.Обязательства, разумеется, надо выполнять на протяжении всего месяца, а после посвятить этому пост на своей странице с хэштегом #каждыйможетянварь. После будет выбран победителя, которому вручат спортивную форму с символикой Ленинградской области, говорится в сообщении администрации региона.