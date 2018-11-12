В Кингисеппе не вернулась домой парикмахерша с татуировкой женщины-орла

Мужчина рассказал, что его жена ушла из дома в восемь часов утра. Не уточняется, куда именно она направлялась. Ближе к вечеру супруг начал беспокоиться и звонить женщине, но все тщетно – она не выходит на связь.Известно, что девушке 45 лет. Она работает парикмахершей. Из дома женщина вышла в синем пуховике, белых сапогах и черно-белой шапке. Одной из ее отличительных черт является татуировка на правой руке в виде орла с лицом девушки. Сотрудники правоохранительных органов в Кингисеппе продолжают ее искать.