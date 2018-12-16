В Волхове парня обвиняют в растлении несовершеннолетней школьницы

Жителю Волхова на данный момент 19 лет, а девочке, с которой он вступал в интимную связь, только 15 лет. Мать несовершеннолетней пришла в полицию 9 января, где рассказала, что молодой человек не раз соблазнял девочку.Их встречи, уверяет женщина, продолжались почти месяц – с конца октября по середину ноября 2018 года, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Пока больше никакой официальной информации нет.