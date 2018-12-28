Турфирмы больше не будут заниматься паломническими турами

Согласно новым правовым нормам, теперь в паломнические туры людей смогут отправлять только религиозные организации. Сообщается, что с такой инициативой выступила Русская православная церковь.





Поправки планируется ввести в ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях”. Это, по мнению авторов законопроекта, защитит паломников от недобросовестных организаторов поездок.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что о староверии севера расскажут петербуржцам в Музее истории религии . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).









Закон о запрете турфирмам заниматься организацией паломнических поездок успешно прошёл первое чтении. Об этом сообщает “Фонтанка” со ссылкой на сайт Госдумы.