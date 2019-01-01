Прокуратура провела проверку по факту травмирования 29 человек от гололеда в Адмиралтейском районе

В связи с этим ведомство проверило СПб ГУДБ “Центр” и выяснило, что на улице Большой Подъяческой и на тротуаре набережной Канала Грибоедова не убиралась наледь. А на дорогах улицы Садовой и Столярного переулка нашли скопления снега.





В результате директору СПб ГУДБ «Центр» Борису Черняшенко внесли представление о незамедлительном устранении нарушения. Также решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что за новогодние праздники более 400 петербуржцев пострадало от гололеда . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









В период с 1 декабря 2018 по 9 января 2019 в травмпункты обратились 29 петербуржцев. Всё они получили повреждения, подскользнувшись на территории Адмиралтейского района. Об этом пишет “Мойка78” со ссылкой на сайт прокуратуры.