Две гатчинские деревни останутся без электричества

11 января отключение коснется двух деревень – Рябизи и Войсковицкого сельского поселения. Там не будет света с 11 утра до трех часов дня.



Также ожидается, что без электричества оставят деревню Большие Слудицы Вырицкого городского поселения с 10 до четырех часов, говорится в сообщении Гатчинских электрических сетях ГтРЭС.









В Гатчинском районе сегодня, 10 января, уже сидели без света несколько деревень. Речь идет о населенных пунктах Ляды, Чикино, Даймище и части Рождественского сельского поселения. Сейчас там доделали все работы и в домах снова светло.