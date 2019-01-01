В Ленинградской области почти достроили первый неатомный ледокол «Обь»

«Идут достроечные работы, ведется затяжка кабеля,оборудование установлено, сейчас идет его наладка», - рассказал он.





Напоминаем, что заказчикам ледокола стал «Ростамфлот». Закладка судна состоялась еще два года назад – в сентябре 2016 года. Первый раз «Обь» опустили на воду летом прошлого года, говорится в "ТАСС".





Про ледокол известно, что он помещает на себе до 19 человек. «Обь» отличает способность маневрировать в любом направлении.









С таким заявлением выступил начальник отдела макетинга Выборгского судостроительного завода Никита Ворошилов.