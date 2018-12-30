Во Всеволожском районе ночью горел строительный вагончик





На месте оказалось, что горит строительный вагончик. Площадь, охваченную огнем, оценили в 18 квадратных метров. В процессе были задействованы бригада спасателей из семи человек и две единицы спецтехники. Уже через час возгорание удалось ликвидировать.





Отмечается, что инфомации о пострадавших не поступало. Сейчас устанавливаются причины возгорания строительного вагончика.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что во Всеволожском районе пьющая пара погибла во время пожара. При этом сгорел дом и две бани . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).





Ночью 10 января экстренному дежурному во Всеволожском районе поступило сообщение о возгорании в поселке Янино-2, передаёт “Мойка78”.