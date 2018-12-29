Застолье в Киришах закончилось убийством женщины

Известно, что инцидент произошел первого августа 2018 года. Мужчина 58 лет пригласил знакомую, они выпили и между ними разгорелся конфликт. Не выдержав, обвиняемый схватился за нож и ударил оппонента.Женщина, несмотря на это, смогла выйти на улицу, но там скончалась, так и не дождавшись помощи врача. Подозреваемого удалось поймать не сразу. Про задержанного известно, что он уже сидел в тюрьме. В СУ СК РФ по Ленинградской области убеждены, что именно он убил жительницу Киришей.