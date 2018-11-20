Предприимчивый петербуржец продает «лопаты Беглова» через «Авито»

Напоминаем, что врио губернатора Санкт-Петербурга 9 января предложил раздать главам районов «лопаты Беглова», чтобы те занялись расчисткой улиц от снега. Уже 10 января он, сдержав слово, действительно раздал им незаменимый инструмент.









Бизнесмен пишет, что у него есть несколько «лопат Беглова», поэтому стоит поторопиться с приобретением. Такая лопата станет отличной помощницей в борьбе со снегом, она «необходима каждому жителю Петербурга этой зимой», пишет автор объявления. Один такой «важный артефакт» обойдется в 999 рублей. Непонятно, действительно ли человек продает лопаты или разместил предложение ради шутки.