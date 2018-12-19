После погони задержали похитителя каршерингового автомобиля

Утром 10 января в Кировском районе города похитили каршеринговый автомобиль “Смарт” – об этом поступило сообщение в полицию, передаёт ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.





Уже днем, около 13 часов дня, на улице Десантнков отряд ППСП при патрулировании заметил машину “Смарт”, которая двигалась с нарушением правил дорожного движения.





Полицейские потребовали водителя остановиться, однако тот не послушался. Правоохранители организовали погоню, во время которой “Смарт” продолжал нарушать ПДД.





На Ленинском проспекте нарушитель остановился, бросил автомобиль и попытался скрыться, но сотрудники полиции успели его задержать.

Беглеца доставили в отдел полиции. Сейчас в отношении него ведётся проверка.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на Васильевском острове каршеринговый автомобиль протаранил "Ладу" и снес школьный забор . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



