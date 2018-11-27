«Метрострой» хочет отсудить у Смольного два миллиарда рублей

Напоминаем, что компанию обвиняют в срыве сроков сдачи трех станций метро фиолетовой ветки.





Известно, что «Метрострой» имеет ряд претензий к государственным структурам. Представители компании говорили о вероятных разборках в суде еще осенью 2018 года. «Метрострой» утверждает, что Смольный слишком поздно предоставил рабочую документацию в связи с чем пришлось откладывать строительство новых станций. Также компания имеет претензии в связи с возведением стадиона на Крестовском острове. Все нюансы пока что неизвестны, говорится в «Фонтанке».