|
Сегодня
10 января, четверг
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
«Метрострой» хочет отсудить у Смольного два миллиарда рублей
20:18
Тэги: суд, метрострой, смольный
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Неизвестные посвятили «лопате Беглова» Telegram-канал
- Инсулиновый набор включили в льготный перечень медицинских изделий
- В Санкт-Петербурге разрешили построить пять новых станций метро
- В Петербурге начали сносить киоски с печатной продукцией
- Петербуржцам предложили пополнять «Подорожник» через Telegram
- Животных Ленинградского зоопарка будут кормить едой собственного производства
- В Парголово таксист не смог затормозить и врезался в остановку с людьми
- Пулково в новогодние каникулы принял больше 700 тыс пассажиров
- В Адмиралтейском районе города 51 дом остался без отопления
- На Седова автомобиль сбил двух девушек и врезался в эвакуатор
- Главгосэкспертиза РФ выдала разрешение на строительство участка Красносельско-Калининской линии метро Петербурга
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
29 декабря 2018
28 декабря 2018
25 декабря 2018
24 декабря 2018
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.