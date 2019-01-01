Исследователи рассказали, как петербуржцы питались в новогодние каникулы





Оказалось, что 42% опрошенных не сдерживали себя и позволили себе лишние калории, на время отступив от правильного питания. 23% людей употребляли калорийную и вкусную пищу в небольших количествах. Ещё 19% респондентов рассказали, что и так не следят за правильностью своего питания, поэтому ели всё, что хотели.





И, наконец, остальные опрошенные затруднились ответить и сослались на смешанную новогоднюю диету.





На днях Gazeta.SPb писала о том, что специалисты назвали лучший тип питания на 2019 год . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Специалисты, которые работают в развлекательной социальной сети “Фотострана”, провели собственное новогоднее исследование и выяснили, как жители Петербурга питались в праздники. Об этом сообщает МИА “МИР”.