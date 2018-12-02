Петербургским водителям рассказали, как правильно парковать машины во время снегопадов





Николай Бондаренко настоятельно рекомендует проверять информацию о планируемых уборках снега с крыш, а также дорог. Сегодня, 10 января, в северной столице осадки убирают в круглосуточном режиме. Из-за припаркованных автомобилей это достаточно сложно делать качественно.Вице-губернатор вспомнил Швецию, где в снежный период года водителей просят парковаться то на одной, то на другой стороне улицы. Раньше подобную инициативу пытались внедрить в Санкт-Петербурге, но отказались от схемы в 2010 году. Сейчас администрация обеспокоена этим вопросом и пытается найти выход из сложившейся ситуации.