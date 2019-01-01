Неизвестные посвятили «лопате Беглова» Telegram-канал





«Наши лопаты уже в «Максидоме». Приведи друга-чиновникаи получи экспресс-уборку двора вне очереди!», - шутит основатель.

Напоминаем, что сегодня, 10 января, Беглов заявил, что, если главы районов не приведут территории в порядок, он выйдет на уборку вместе с ними.





Telegram-канал посвятили врио губернатору северной столицы Александру Беглову, который распорядился выдать каждому главе района по именной лопате. Его распоряжение уже стало «мемом», а теперь стало толчком для создания блога в запрещенном в России мессенджере. Человек, создавший его, пишет о проблемах, связанных с несвоевременной уборкой снега, а также гололедом. Петербуржец выкладывает прогноз погоды, новости о ДТП, а также «лопаты Беглова», которые действительно раздают чиновникам.