Инсулиновый набор включили в льготный перечень медицинских изделий





По программе государственных гарантий нуждающимся будут доступны амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы.





Эти изделия пациенты смогут получить бесплатно при наличии заболевания и рецепта от врача.

Отметим, что льготные списки медицинских изделий меняются не реже, чем раз в два года.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что медицинские компании и перерабатывающие предприятия получат привилегии от Санкт- Петербурга . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

















Сегодня, 10 января, стало известно о двух новых медицинских изделиях, которые включили в льготный перечень. Об этом пишет РБК со ссылкой на сайт правительства.