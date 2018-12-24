В Санкт-Петербурге разрешили построить пять новых станций метро





Главгосэкспертиза дала добро на строительство новых станций метро. Примерно через 10 лет, а, может, и больше в Санкт-Петербурге появятся: «Лиговский проспект-2», «Знаменская», «Суворовская-1», «Смольный» и «Полюстровский проспект-1».Для того, чтобы построить один километр линии, придется выплатить примерно 13 миллиардов рублей. Всего на новые станции коричневой ветки хотят потратить более 91 миллиарда рублей, говорится в «Фонтанке». Эксперты также заявили, что они лишь утвердили предварительные характеристики, некоторые из которых могут поменяться.