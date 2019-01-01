Беглов хочет, чтобы контроль над тарифами и УК стали прозрачнее

Помимо прочего, Беглов распорядился, чтобы следили за приемом на работу лиц с ограниченными возможностями, говорится на сайте администрации.









Известно, что контролем в этих сферах занимаются комитет по тарифам и Государственная жилищная инспекция. Сейчас эти ведомства постараются сконцентрироваться на деятельности предпринимателей по управлению многоквартирными домами. Именно в этой и некоторых других сферах риски наиболее высоки. Новые меры помогут бороться со «сплошными» плановыми проверками. Те, кто подходит к контролю добросовестно, оставят в покое. Таким образом, предпринимателей освободят от ненужной нагрузки.