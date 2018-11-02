В Петербурге начали сносить киоски с печатной продукцией





Это вызвано тем, что владельцы ларьков ООО “Союз издателей и распространителей”, ООО “Стрелец” и ООО “Метропресс” не имеют права торговать на этой территории, поскольку не продлили договоры аренды.





В то же время город не стал перезаключать с организациями договоры аренды, сославшись на то, что они не соответствуют новому ГОСТу по эксплуатации дорог.





Смольный сообщил, что предупредил владельцев киосков печатной продукции о выселении ещё в ноябре, однако продавцы утверждают, что для них сегодняшний снос стал неожиданностью.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Смольный будет сносить ларьки исключительно в дневное время . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).





Смольный 10 января снес несколько киосков с печатной продукцией – на простепектах Стачек и Витебском, а также на улице Типанова, передает “Фонтанка”.