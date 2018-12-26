Петербуржцам предложили пополнять «Подорожник» через Telegram

Напоминаем, что Telegram заблокирован на территории России с весны 2018 года. Тем не менее, мессенджер продолжает работать.









Пока что, правда, не совсем понятно, каков его принцип работы. В ГУП «Петербургский метрополитен» рассказывают, что через бота @OplatatransportaBot можно положить средства на «Подорожник» без комиссии, при этом даже получая чек. Что делать для пополнения баланса – остается загадкой, так как нет никакой инструкции. Неизвестно, как именно перевести деньги и как указать, на какой именно «Подорожник». Вероятно, совсем скоро все тайное станет явным и разработчик поделится секретом со всеми.