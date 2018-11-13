Животных Ленинградского зоопарка будут кормить едой собственного производства





Кухня представляет собой двухэтажное здание. Внутри есть пространства для приготовления еды, а также кладовки для суточного хранения корма. Безусловно, кухня оборудована холодильниками раковинами для мытья поилок.

Также здесь находятся рабочие кабинеты, душевые и гардероб.





Отмечается, что “Кормокухня” способна производить до 1,1 тонны еды для животных в сутки.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что Ленинградский зоопарк предложил петербуржцам выбрать имена для трех львят . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, 10 января, в Ленинградском зоопарке открыли “Кормокухню”, пишет “Мойка78”. Теперь в новом помещении для животных будут готовить корм.