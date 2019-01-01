В Парголово таксист не смог затормозить и врезался в остановку с людьми





Очевидцы рассказывают, что автомобиль Kia Rio с маркировкой такси следовал по крайней полосе движения. Постепенно он оказался около автобусной обстановки, рядом с которой стояла маршрутка.





Таксист не успел затормозить и, чтобы не врезаться в транспортное средство, свернул в сторону остановки. В то время там находилось около пяти человек. В результате наезда пострадал пешеход, однако от госпитализации отказался. По предварительной информации, у пострадавшего нет тяжёлых травм.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что подпрыгнув на Верхнем Лебяжем мосту, как на трамплине, такси врезалось в "Ниссан" и загорелось . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Сегодня, 10 января, около часу дня на Выборгском шоссе Парголово произошло ДТП с участием такси. Об этом сообщает “Фонтанка”.