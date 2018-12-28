Пулково в новогодние каникулы принял больше 700 тыс пассажиров





Отмечается, что самыми популярными направлениями стали рейсы в Москву, Калининград, Сочи, Краснодар и Мурманск. Если брать зарубежье, здесь особенно востребованными стали Минск, Тбилиси, Франкфурт-на-Майне, Лондон и Стамбул.





Наромним, что аэропорт Пулково занимает четвёртое место по пассажиропотоку в России. Всего в 2018 году петербургский аэропорт обслужил больше 18 млн человек – это на 11,8% превышает показатель за 2017 год.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что новое имя «Пулково» не изменит его международный код . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Услугами аэропорта Пулково Санкт-Петербурга в период с 25 декабря 2018 по 8 января 2019 воспользовались 709 086 пассажиров. Это на 16,3% больше, чем в том году. Об этом сообщает ООО “Воздушные Ворота Северной Столицы”.