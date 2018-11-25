В Адмиралтейском районе города 51 дом остался без отопления





Неисправность в виде прорыва диаметром 500 мм была найдена на трубе у дома №10 на Клинском проспекте.





В результате этого прекратилось отопление 51 дома в Адмиралтейском районе. Сейчас тепло подаётся на пониженных параметрах, а вода – в штатном режиме.





Коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий аварий. К пяти утра 11 января работы будут завершены.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что коммунальная авария на улице Десантников оставила без отопления около сотни домов . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Во время плановой проверки 10 января сотрудники коммунальных служб обнаружили дефект трубопровода в Адмиралтейском районе города. Об этом пишет “Мойка78”.