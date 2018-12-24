Главгосэкспертиза РФ выдала разрешение на строительство участка Красносельско-Калининской линии метро Петербурга

экспертизы материалов обоснования инвестиций на строительство

участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции

«Обводный канал-2» до станции «Полюстровский проспект-1», сообщили Gazeta.SPb в ФАУ «Главгосэкспертиза России»





Участок Красносельско-Калининской линии от станции «Обводный канал-2» до станции «Полюстровский проспект-1» станет северо-восточным продолжением перспективного юго-западного участка шестой линии, в настоящее время строящейся от станции «Путиловская» до станции «Казаковская», и проектируемого участка линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2».





Участок Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции

«Обводный канал-2» до станции «Полюстровский проспект-1» материалами обоснования инвестиций предусматривается глубокого заложения с размещением на участке пяти станций: «Лиговский проспект-2, «Знаменская», «Суворовская-1», «Смольный», «Полюстровский проспект-1».





Предполагается организация пересадочных узлов на действующие станции

метрополитена: со станции «Лиговский проспект-2 – на станцию «Лиговский проспект» Лахтинско-Правобережной линии, со станции «Знаменская» – на станции «Площадь Восстания» Кировско-Выборгской линии и «Маяковская» Невско-Василеостровской линии.





«Полюстровский проспект-1» планируются как пересадочные на станции

перспективных линий метрополитена.





Строительная длина участка линии составляет около 7 км в двухпутном

исчислении.





Главгосэкспертиза России выдала заключение по результатам